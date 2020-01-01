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Goran Dragic'ten, Heat taraftarlarına: "Geri geleceğiz!"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, sezon bittikten sonra Heat taraftarlarına samimi bir mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, sezon bittikten sonra Heat taraftarlarına samimi bir mesaj gönderdi.

Dragic, NBA Finalleri'nin 1. maçında yırtık bir plantar fasya sakatlığı yaşadığından ötürü, sezonun son altı maçından dördünde Heat'e yardım edememişti.

Dragic, Miami'nin playoff turunun önemli bir parçasıydı. Genel olarak Heat, 2020 NBA Finalleri sırasında sakatlık sorunlarıyla karşılaşmış, ancak seriyi altı maçta zorlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı.

34 yaşındaki oyuncu, Twitter'da hayranlarıyla şu ifadeleri paylaştı:

"Açıkça bu şekilde sona ermesini istemezdik, ama kardeşlerimden, pes etmeyi reddettikleri için çok gurur duyuyorum. Sonunda umduğum gibi onlarla beraber olmamak kalbimi kırdı ama bu sezon elimizden ne geldiyse her şeyi ortaya koyduğumuzu biliyorum. Destekleri için tüm arkadaşlarıma, aileme ve hayranlara teşekkür ederim. Özel bir şey inşa ettik ve geri döneceğiz!"

Sloven oyuncu dün gece, 6. maçta geri dönmüş, ancak 19 dakikanın biraz altında oynamış ve 2/8 şut isabetiyle sadece beş sayıda kalarak, her zamanki halinden oldukça uzak kalmıştı.

Deneyimli oyuncu, normal sezonda maç başına 16.2 sayı, 3.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile Heat ile inanılmaz bir yıl geçirmişti ve önümüzdeki ölü sezonda bir serbest oyuncu olacak.

Playofflar sırasında Dragic, maç başına 19.1 sayı, 4.4 asist ve 4.1 ribaund ile oynayarak, performansını yukarı taşımıştı.


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