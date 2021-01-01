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Gobert: "Sebepsiz yere laf atmayı seviyorlar, öz güvenleri sarsılmış.."

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a karşı sergilediği performansın ardından kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a karşı sergilediği performansın ardından kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Gobert, olumsuz eleştirilerine yanıt olarak, Joel Embiid ve Philadelphia'ya karşı 17 sayı, 21 ribaund ve 2 blokluk performansı sonrası şunları söyledi:

"Her gece motivasyonumu koruyan biriyim. İnsanlar sebepsiz yere bana laf atmayı seviyor. Komik bir durum, çünkü ben kimseye laf atan biri değilim.

Bir konuda dünyanın en iyisi olduğunuzda, insanların kendine güveni sarsılabiliyor. Ben takımıma yardım etmeye ve kazanmaya devam edeceğim."

Çarşamba günü, Minnesota Timberwolves guardları Anthony Edwards ve Patrick Beverley, Jazz pivotunun savunmasını küçümseyerek eleştiri yağmuruna tutmuşlardı.

Geçtiğimiz sezonun Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olan Gobert, ligin en iyi çember savunmacısı olarak görülüyor ve 98.0'lik savunma reytingi, Draymond Green'in (97.0) arkasında ikinci sırada yer alıyor.


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