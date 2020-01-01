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Gobert: "Oyuncuların bu kararı, güç sahibi insanları rahatsız etmeli!"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, bazı taraftarların, Jacob Blake'in vurulmasının ardından geçtiğimiz gece oynayacakları maçı boykot yapan takımların NBA oyuncularına kızacağını anlıyor olsa da, bu diyaloğu da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, bazı taraftarların, Jacob Blake'in vurulmasının ardından geçtiğimiz gece oynayacakları maçı boykot yapan takımların NBA oyuncularına kızacağını anlıyor olsa da, bu diyaloğu da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gobert yaptığı açıklamada, oyuncuların kararının, güç sahibi insanlar arasında bazı rahatsızlıklara yol açacağını umduğunu söyledi:

"Bir şeyleri düzeltecek mi? Bilmiyoruz. Ancak, bunları değiştirme gücüne sahip insanların rahatsız hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir maç oynanmazsa, rahatsız hissederler mi? Bilmiyorum ama… biz bunu destekliyoruz. Pek çok insanı rahatsız ediyor. Belki de bizden onlara biraz eğlence ve ihtiyaçları olan rahatlığı vermemizi istiyorlardır. Ama aynı zamanda bu insanlar, hepimizin insan olduğumuzu anlamalılar."

NBA oyuncuları, son aylarda değişim talepleri konusunda giderek daha fazla ses çıkarmaya ve şeffaf olmaya başlamışlardı.


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