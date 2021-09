Giovanni Guidetti: 'Türkiye inanılmaz!'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Avrupa üçüncülüğü kazandıran antrenörü Giovanni Guidetti Türkiye'de yaşadıklarının kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirdi.



Türk voleybolseverlerin kendisine olan sevgisine değinen Guidetti, "Bunu 3 defa yaşadım. Trafik ışıklarında beklerken arkamdaki araç kornaya bastı. Aynadan baktığımda araçtaki kişi bana kalp işareti yaptı ve sevgilerini gösterdi. Bu benim için inanılmaz şey. Yaşamış olduğum şey gösteriyor ki voleybol bu ülkede özel yere sahip. Bu aldığımız madalyadan dolayı olmadı. Milli takımın tutkulu oyunundan, size yaşattığı heyecan ve enerjiden kaynaklandı. Bu yaz bütün madalyaları kazanmadık ama her maçta mücadele ettik, her şeyimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.



Zor ve stresli bir yaz dönemini tamamladıklarını kaydeden Guidetti, "Tüm oyunculara teşekkür ederim. En zor, en stres dolu ve en uzun yazdı. Oyuncularım ve bütün takımım ilk antrenmandan son Hollanda maçına kadar her şeylerini ortaya koydular." diye konuştu.



Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da dolu dolu bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Rengarenk bir takımız. Hepimiz voleybolu çok seviyoruz. Başarı herkes istediğinde gerçekleşebilir. Biz bir olmayı başardık. Bu yaz bizim için iyi geçti. Bir aile gibiyiz. Federasyon başkanımız baba gibi, ne istesek yapılıyor. Çok iyi teknik ekibe sahibiz. Voleybolu ülkeye sevdirdiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.