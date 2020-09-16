Giannis'ten Milwaukee Bucks taraftarlarına teşekkür!

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bucks taraftarlarına sezon boyunca destekleri için teşekkür etti ve önümüzdeki sezon için sabırsızlandığını belirtti.



Bucks ekibi, kendilerinin ve taraftarlarının bu sezonun NBA playofflarında bekledikleri performansı gösterememişti ve Giannis'in Milwaukee'deki geleceğiyle ilgili söylentiler halen devam ediyor.



Instagram'daki paylaşımında Greek Freak, bir sonraki NBA sezonu için "sabırsızlandığını" belirtti.



Peki bu paylaşım, Milwaukee'ye dönüşü için bir ipucu mu? Birkaç gün önce Giannis, tüm takım arkadaşlarını ve Bucks organizasyonunu Instagram'dan silmişti. Aynı zamanda sonrasında Bucks ile takımdaki geleceğini ve gelecek sezon görmek istediği tüm değişiklikleri de görüşmüştü.



Giannis, paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:



"Bu sezon takım arkadaşlarıma ve bana gösterdiğiniz tüm sevgi ve destek için Milwaukee'ye teşekkür ederim. Sizler ligdeki en iyi taraftarlarsınız. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum!"



