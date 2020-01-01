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George Hill, en az beş takımdan ilgi görebilir!

New Orleans Pelicans guardı George Hill'in, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics, Golden State Warriors ve Miami Heat dahil olmak üzere birçok şampiyonluk yarışmacısından takas ilgisi görmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı George Hill'in, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics, Golden State Warriors ve Miami Heat dahil olmak üzere birçok şampiyonluk yarışmacısından takas ilgisi görmesinin beklendiği açıklandı.

Hill, geçtiğimiz günlerde Jrue Holiday karşılığında Pelicans'a takas edilmişti, ancak gelecek sezon kadroda yer almayabilir.

Woelfelspressbox.com'dan Gery Woelfel, Hill ile ilgili gelişmeyi şu şekilde bildirdi:

"Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, Pazartesi günü Bucks'ın New Orleans'a gönderdiği George Hill'in Los Angeles, Boston, Golden State ve Miami gibi birçok şampiyonluk yarışmacısının ilgisini çektiğini duyduğunu söyledi."

Hill, bir önceki sezonu Milwaukee Bucks ile geçirmiş ve 9.4 sayı ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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