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Gentry: "Görevden alındığıma şaşırdım, yalan yok"

New Orleans Pelicans'ın eski koçu Alvin Gentry, Pelicans tarafından işine son verilmesinden bu yana ilk yorumlarında, verilen karardan ötürü şaşırdığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın eski koçu Alvin Gentry, Pelicans tarafından işine son verilmesinden bu yana ilk yorumlarında, verilen karardan ötürü şaşırdığını itiraf etti.

Gentry, ESPN'in First Take programında, Pelicans'ın Orlando'da playofflara kalınmamasıyla sonuçlanan sıkıntılarına rağmen, işine son verilmesini beklemediğini açıkladı:

"Şunu söylemem gerekirse, beni şaşırttı diyebilirim ama tabii ki birkaç genç adamla bir takımı yönetmeye çalıştığınız bir durumda olduğunuzda, bu tür şeyler olabiliyor. Onlar kararlarını verdiler ve bununla yaşamak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz, sadece önünüze bakmalısınız."

Gentry, Pelicans'a 2015 yazında katılmıştı. Golden State Warriors ile bir şampiyonluk kazandıktan sonra gelmiş olan Gentry, Warriors'ın hücum felsefesini Pelicans'a getirebileceği düşünülerek, New Orleans'taki taraftarlar tarafından heyecanla karşılanmıştı.

Ancak Pelicans, Gentry yönetiminde yetersiz kalmıştı. New Orleans, kadroda NBA'in en iyi oyuncularından biri olan Anthony Davis olmasına rağmen, sadece bir kez playofflara kalabilmişti. Gentry normal sezonda 175-225, playofflarda ise 5-4 serisi yakalamıştı.

Gentry son olarak ESPN'e, "ne olursa olsun, yakında yeni bir işe gireceğinden emin olduğunu" da ekledi.


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