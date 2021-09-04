Gençlerbirliği'nin taraftar tokeni çıkıyor

Gençlerbirliği ile Bitci Teknoloji AŞ arasında "Gençlerbirliği Taraftar Token" anlaşması yapıldı.

Haber; AA
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Gençlerbirliği'nin taraftar tokeni çıkıyor
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04 Eylül 2021 15:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Bitci Teknoloji AŞ arasında "Gençlerbirliği Taraftar Token" anlaşması yapıldı.

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, yaptığı açıklamada, Bitci Teknoloji AŞ ile "Gençlerbirliği Taraftar Token" çıkarılması konusunda sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Bu iş birliği kapsamında çıkarılacak "Gençlerbirliği Taraftar Token"in 6 Eylül Pazartesi günü avantajlı ön satış fiyatıyla sunulacağını bildiren Ölmez, "Taraftarlarımız ve yatırımcılar 'Gençlerbirliği Taraftar Tokenlarını bitci.com web sitesi ve 'bitci' uygulaması üzerinden satın alabilecekler." ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında "Bitci" ismi Gençlerbirliği formasının kolunda yer alacak.


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