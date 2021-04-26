Gençlerbirliği, Hatayspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasının açılış maçında salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, haftaya 35 puanla 20. sırada girdi.
Son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Hatay'dan da iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu girmeye çalışacak.
Atakaş Hatayspor ise ligde son 3 maçını kaybetmemenin moraliyle Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor, haftaya 54 puanla 6. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı
Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, haftaya 35 puanla 20. sırada girdi.
Son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Hatay'dan da iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu girmeye çalışacak.
Atakaş Hatayspor ise ligde son 3 maçını kaybetmemenin moraliyle Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor, haftaya 54 puanla 6. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı