Gençlerbirliği, Hatayspor'a konuk olacak

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Abone Ol
Gençlerbirliği, Hatayspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 13:56
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasının açılış maçında salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, haftaya 35 puanla 20. sırada girdi.

Son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Hatay'dan da iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu girmeye çalışacak.

Atakaş Hatayspor ise ligde son 3 maçını kaybetmemenin moraliyle Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor, haftaya 54 puanla 6. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.