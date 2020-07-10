Gençlerbirliği 4 eksikle Göztepe deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında 11 Temmuz günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor.



Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.



