Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de İrlanda temsilcisi Railway Union takımını 3-2 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonluğu garantiledi.



Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün ikinci müsabakasında Gaziantep Polisgücü, Railway Union takımını 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla grupta oynadığı 4 maçını da kazanarak 20 puan toplayan Gaziantep Polisgücü, en yakın rakibine 8 puan fark atarak, şampiyonluğunu garantiledi.



Lig usulü oynanan müsabakalarda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları yer alıyor.



Gaziantep ekibi son maçını yarın saat 13.00'te İngiltere'den Buckingham takımı ile oynayacak.



Şampiyonanın ikinci gününde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:



Slavia Prag-Buckingham: 6-5



Railway Union-SV Arminen: 1-2



Clydeslade Western-Slavia Prag: 5-9



SV Arminen-Buckingham: 1-0





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