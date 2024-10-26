Gaziantep FK'de 3 eksik var!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.



Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.



İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.



Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.



