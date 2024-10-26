Gaziantep FK'de 3 eksik var!

Gaziantep FK, Süper Lig'de pazar günü Konyaspor'u konuk edecek.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK'de 3 eksik var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2024 16:15
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery