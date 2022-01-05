Gaziantep FK'dan baklavalı-fıstıklı transfer

Gaziantep Futbol Kulübü'nün ara transferdeki ilk transferi Luka Stankovski'de bir ilk yaşandı.



Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli CEO'su Erhan Yüksek Luka Stankovski için kulüp başkan yardımcısı Fikret Kileci ve yönetim kurulu üyesi ve transfer komitesinde yer alan Erhan Özmen ile Makedonya'ya gitti.



Luka'nın formasını giydiği Rabotnicki kulüp başkanı ve oyuncunun babasına Gaziantep'ten baklava, fıstık ve kırmızı siyahlı takıma ait forma ile diğer ürünleri götürerek nezaket örneği sergileyen kırmızı siyahlı yetkililer oyuncunun hem görüşmesini hem transferini burada bitirerek Gaziantep'e döndü.



Karşılaştığı bu manzara karşısında oldukça mutlu olan Rabotnicki kulüp başkanı ve Luka'nın babası kulübe karşı transfer konusunda da olumlu düşünmeye başladı.



TRANSFER ORADA BİTİRİLDİ



Gaziantep FK tarihinde ilk kez bir oyuncu transferi için böyle bir çıkarma yaparken transferin gerçekleşmesiyle de kırmızı siyahlılar ara transfer dönemindeki ilk hamlesini de böylelikle yapmış oldu.





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