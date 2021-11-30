Gaziantep FK'da üst yöneticiliğe Erhan Yüksek getirildi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Üst Yöneticilik (CEO) görevine Erhan Yüksek'in getirildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da üst yöneticiliğe Erhan Yüksek getirildi
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30 Kasım 2021 21:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir yapıya sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çalışma yürüttüklerini bildiren Akınal, "Kulüplerimizin daha başarılı adımlar atabilmesi adına planlamaların uzun vadeli yapılmasına inanıyoruz. Bu doğrultuda Erhan Bey ile CEO olması konusunda anlaşmaya vardık. Kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz, Gaziantep FK'nın sürdürülebilir yapıda olması tek isteğimiz. Erhan Bey'e de tekrar 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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