Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Marc Gasol, eski takımı Toronto Raptors'ın gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olabileceğinden emin olmadığını söyledi.



Gsaol şu anda Lakers'ta olsa da, bu ölü sezonda Raptors'ı bırakma kararı kendisi için oldukça zordu.



İspanyol oyuncu, 2020 playofflarında sıkıntı çekmiş olduğundan ötürü, takımla devam etmenin Raptors için en iyisi olduğuna inanmadığını açıkladı.



Yakın zamanda Gasol, en derin duygularını anlattığı bir röportajda şu ifadeleri kullandı:



"Çok zordu. Serbest oyuncu döneminin ilk birkaç günü benim için biraz zordu, ancak 'Tamam, şimdi ne yapmak istiyorsun? Nerede? Bir sonraki mücadelene nasıl devam etmek istiyorsun?' soruları kafamda yankılandığında, yapılması gereken doğru şeyin Lakers'a gitmek olduğunu düşündüm."



GASOL'UN KALMAMA NEDENLERİ NELERDİ?



Gasol'un ayrılmayı düşünmesinin birkaç nedeni vardı:



Birincisi, Serge Ibaka'nın ayrılışından sonra, bir adım öne çıkarak ilk beş pivot pozisyonunda önemli bir oyuncu olma sorumluluğunun kendisine ait olmasıydı. Bu da muhtemelen hazır olmadığı bir roldü.



İkincisi, yeni sezon için ekibin Tampa şehrine taşınılacağını bilmesi ve bunun, ailesi için her halükarda büyük bir geçiş süreci olacağı.



Üçüncüsü ise, hangi hamlenin kendisini bir NBA şampiyonluğuna yaklaştırabileceğini hesaplaması.



"Toronto harika bir yerdi, ailem oraya bayağı yerleşmişti, çok rahattı, geçirdikleri zamanı gerçekten çok sevmişlerdi. Her türlü yüzük kovalayabilirdik, ama bunun geçen benden istedikleri oyuncu olabileceğimden emin değildim. Bu yüzden, benim için yapılacak en doğru şeyin Lakers'a katılmak ve oradakilere katkıda bulunmak olduğunu düşündüm."



"KATKIDA BULUNABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORLAR"



Gasol, nihayetinde bir NBA şampiyonluk kupasını kaldırmak için 11 küsür yıl beklemek zorunda kalmıştı. Toronto'daki takım arkadaşları sayesinde, sakatlığı nedeniyle sadece 26 normal sezon maçına çıktıktan sonra bile 2018-19 sezonunu bir yüzükle kapatabilmişti:



"Orada kalan takım arkadaşlarıma benim için ne kadar önemli olduklarını söylemiştim. Kyle (Lowry), Freddy (VanVleet), Pascal (Siakam), Norm (Powell) ve diğer adamlara ve hatta koça da (Nick Nurse)."



Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Gasol, son şampiyondan bir teklif almanın kendisini şaşkına çevirdiğini de sözlerine ekledi:



"Harika bir takımın parçası olma şansım olması ve koç ile (Frank Vogel) GM'in (Rob Pelinka) nasıl iş yaptığını görmek ve herkesin buna katkıda bulunabileceğimi düşünmesi, bana çok şey açıkladı. Henüz yeni şampiyonluk kazanmış olan bir takımın bu fikirleri size sunması, benim için harikaydı. Birlikte çok özel ve sonsuza kadar bir bağ oluşturan bir şey yaşadık. Ve bunu elimizden kimse alamaz."



