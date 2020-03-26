Galatasaray'ın 20 yıllık zaferi yok mu sayılacak?

DAVALARA KARŞI ÖNLEM

ZİRVEDEKİLER İTİRAZ EDİYOR

GALATASARAY'IN TARİHİ GALİBİYETİ...

TFF PRİMLERİ NE OLACAK

"BÖYLE TESCİL EDİLSİN" FİKRİ

"DEVAM ETMEK ÇOK ZOR"

Süresiz olarak ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. TFF sezonu kesinlikle tamamlamak istiyor. Bunun için farklı takvimler hazırlanmış durumda. Nisanda olmasa da Mayıs ayında hızlandırılmış bir programla yarışın sonuçlandırılması planlanıyor. TFF'nin gündeminde şimdilik Play-Off oynatmak ya da şu anki puan durumuyla ligi tescil etmek yok. TFF Yönetim Kurulu şimdilik iki ihtimali gündemine bile almıyor. Ancak salgının ne zaman tehdit olmaktan çıkacağı ve futbol mesaisinin başlayabileceği bir ortamın sağlanacağı belirsizliğini koruyor.Eğer ligin oynanması mümkün olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu hiç oynanmamış gibi kabul edeceği iddiaları en güçlü seçenek olarak konuşuluyor. Hem FIFA hem de UEFA talimatlarında yer alan, "Mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan müsabakalar" hükmü bu konuda TFF'ye açılması muhtemel davalara karşı en büyük paratoner olacak. Tahkim ve CAS'ta açılması muhtemel davaların bu maddeye dayanılarak savunulabileceği belirtiliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Tamamlanamazsa bu lig yok sayılmalı" tezi de buna dayanıyor.Elbette böyle bir ihtimale zirvedeki takımlar karşı çıkıyor. Çünkü Çebi'nin önerdiği son 5 yıla göre bir değerlendirme yapılarak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderilirse şu anda ilk ikide bulunan Trabzonspor ve Başakşehir devre dışı kalıyor. Hukukçular da böyle bir olasılık karşısında farklı görüşler ileri sürüyor.Sezon yok sayılırsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun dağıttığı performans primleri ve yayın gelirleri konusunda da kaos çıkması muhtemel. Ayrıca takımların futbolculara ödediği prim ve maç başı ücretler var. Gol krallığı yarışında da Sörloth'un kaydettiği 19 gol ve krallık yarışı rafa kalkacak.Birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da da liglerin geleceği tartışılıyor. Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, liglerin devamının mümkün görünmediğini, şu anki puan durumuyla tescil edilmesi gerektiğini söyledi.Guangzhou Evergrand'ın baş antrenörü İtalyan Fabio Cannavaro, Avrupa'da yaşanan süreç ile ilgili konuştu. Cannavaro "Avrupa'da futbola devam etmek zor olacak. İtalya ve İspanya Ligi'nin tamamlanması zor görünüyor" dedi.