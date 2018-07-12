Kiralama teklifi

En büyük koz oyuncular

Henry Onyekuru ile ilk yabancı transferini yapan Galatasaray'da gözler Badou Ndiaye ve Jason Denayer'e çevrildi. Her iki oyuncu da Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi çok istiyor. Denayer ve Ndiaye ile anlaşma sağlandı, tüm pürüzler giderildi. Yönetim şimdi, Fatih Terim'in çok istediği bu iki transferi bitirmek için harekete geçti.Yönetici Abdurrahim Albayrak'ın bugün İsviçre'den İstanbul'a gelerek başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geleceği öğrenildi. Albayrak'ın daha sonra idari menacer Şükrü Hanedar ile birlikte İngiltere'ye gidecekleri kaydedildi. İkili burada Denayer'in kulübü Manchester City ve Ndiaye'nin takımı Stoke'un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki yıldızın da kiralanması için teklif yapılacak.Manchester City, Denayer'i satmak istiyordu ancak beklediği teklifleri alamadı. Oyuncunun kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi tercih etmesi, Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli kozu. Aynı şekilde, Premier Lig'den düşen Stoke'tan ayrılma kararı alan Ndiaye de en azından 1 sezon Galatasaray'da görev yapıp, Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak istiyor. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, müjdeli haberlerle İsviçre kampına geri dönmek istiyor.