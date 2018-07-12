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Galatasaray'dan İngiltere baskını!

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Ndiaye ve Denayer'in transferlerini bitirmek için düğmeye bastı. İki oyuncuyla da anlaşma sağlandı. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Manchester City ve Stoke City'yi ikna etmek için İngiltere'ye gidecek.

Galatasaray'dan İngiltere baskını!
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12 Temmuz 2018 08:15
Henry Onyekuru ile ilk yabancı transferini yapan Galatasaray'da gözler Badou Ndiaye ve Jason Denayer'e çevrildi. Her iki oyuncu da Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi çok istiyor. Denayer ve Ndiaye ile anlaşma sağlandı, tüm pürüzler giderildi. Yönetim şimdi, Fatih Terim'in çok istediği bu iki transferi bitirmek için harekete geçti.

Kiralama teklifi

Yönetici Abdurrahim Albayrak'ın bugün İsviçre'den İstanbul'a gelerek başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geleceği öğrenildi. Albayrak'ın daha sonra idari menacer Şükrü Hanedar ile birlikte İngiltere'ye gidecekleri kaydedildi. İkili burada Denayer'in kulübü Manchester City ve Ndiaye'nin takımı Stoke'un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki yıldızın da kiralanması için teklif yapılacak.

En büyük koz oyuncular

Manchester City, Denayer'i satmak istiyordu ancak beklediği teklifleri alamadı. Oyuncunun kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi tercih etmesi, Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli kozu. Aynı şekilde, Premier Lig'den düşen Stoke'tan ayrılma kararı alan Ndiaye de en azından 1 sezon Galatasaray'da görev yapıp, Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak istiyor. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, müjdeli haberlerle İsviçre kampına geri dönmek istiyor.

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