Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray, son dönemde Beşiktaş ile arasında krize sebep olan 1986/87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme
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07 Haziran 2020 15:41
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığıyla Galatasaray'ın 33 yıl önce Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek 14 yıllık hasrete son verip şampiyon olduğu maçın görüntüleri paylaşıldı.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıkları sonrası Beşiktaş TFF'ye 1986/87 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'Dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için başvuruda bulunmuştu. İki kulüp, karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı."

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