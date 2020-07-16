Galatasaray'da stoper planı; Luis Abram

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'ya talipler çıkınca yeni savunma arayışları başladı.



Bu iki oyuncudan biriyle yolların ayrılması halinde Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield'ın 24 yaşındaki Perulu stoperi Luis Abram'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Arjantin basını da transfer girişimlerini doğruladı.



DAHA ÖNCE TEKLİFİ REDDEDİLDİ



İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Perulu stoper için harekete geçen son kulüp oldu. Galatasaray, daha önce Aralık ayında da Luis Abram için, Arjantin kulübünün kapısını çaldı ancak teklif reddedildi.



Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Abram'ın sözleşme fesih bedeli ise 8 milyon avro.



24 yaşındaki Abram için de Avrupa uygun bir adres olarak görünüyor. Peru Milli Takımı'nda düzenli forma giyen yıldız, Avrupa kariyerine de atılmaya hazır durumda.



Luis Abram, bu sezon takımı Velez Sarsfield ile 22 resmi maça çıktı. Perulu stoper, bu maçlarda takımına herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.



