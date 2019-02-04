Galatasaray'da sezon sonunda 2 ayrılık!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göze giremeyenve, sene sonunda takımdan ayrılabilir.BİP Spor'un haberine göre iyi performans gösteremeyen iki futbolcunun sözleşme uzatma opsiyonları kullanılmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak.Devre arasının transfer şampiyonu Galatasaray'da Maicon ve Eren Derdiyok'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yüksek maliyeti bulunan iki oyuncu için Suudi Arabistan ve Çin'den gelecek teklifler bekleniyor.