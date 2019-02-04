Galatasaray'da sezon sonunda 2 ayrılık!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göze giremeyen Muğdat Çelik ve Ryan Donk, sene sonunda takımdan ayrılabilir.
BİP Spor'un haberine göre iyi performans gösteremeyen iki futbolcunun sözleşme uzatma opsiyonları kullanılmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak.
MAICON VE EREN İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Devre arasının transfer şampiyonu Galatasaray'da Maicon ve Eren Derdiyok'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yüksek maliyeti bulunan iki oyuncu için Suudi Arabistan ve Çin'den gelecek teklifler bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BİP Spor'un haberine göre iyi performans gösteremeyen iki futbolcunun sözleşme uzatma opsiyonları kullanılmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak.
MAICON VE EREN İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Devre arasının transfer şampiyonu Galatasaray'da Maicon ve Eren Derdiyok'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yüksek maliyeti bulunan iki oyuncu için Suudi Arabistan ve Çin'den gelecek teklifler bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın