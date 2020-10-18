Galatasaray'da localar kapış kapış!

198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadyumu, Alanyaspor maçında yaklaşık iki bin taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Koltuk sayısı 8-12-16-24 arasında değişen localara kapasitesinin %50'si kadar kişi alınacak.



Yönetim tarafından en ucuzu 2 bin 500 TL'den bir maçlığına kiralanan localar adeta kapışıldı.



19 Ekim Pazartesi akşamı iki bine yakın taraftar Aslantepe'de olacak.



