Galatasaray'da localar kapış kapış!

Yaklaşık 6 ay sonra Türk Telekom Stadyumu'na geri dönecek olan Galatasaray taraftarı, satışa çıkan localara büyük ilgi gösterdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da localar kapış kapış!
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18 Ekim 2020 11:51
198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadyumu, Alanyaspor maçında yaklaşık iki bin taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Koltuk sayısı 8-12-16-24 arasında değişen localara kapasitesinin %50'si kadar kişi alınacak.

Yönetim tarafından en ucuzu 2 bin 500 TL'den bir maçlığına kiralanan localar adeta kapışıldı.

19 Ekim Pazartesi akşamı iki bine yakın taraftar Aslantepe'de olacak.



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