Galatasaray'da ikinci ayrılık yolda: Mario Lemina

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da ikinci ayrılık yolda: Mario Lemina
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03 Temmuz 2020 08:48
Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina da İstanbul'dan ayrılıyor.

Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek.


10 MAÇ KAÇIRDI, 6 MAÇI TAMAMLAYAMADI

Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.

 



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