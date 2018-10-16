Galatasaray'da gözler Eren Derdiyok'un üzerinde!

Teknik heyetin gözünün çevrildiği iki oyuncunu tedavisi de devam ediyor.vetedavi süreçlerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.İki oyuncu da dün fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.Özellikle Eren Derdiyok'un forvetteki eksiklik nedeniyle bir an önce dönmesi için yoğun bir mesai harcanırken B planı olarak da Sinan Gümüş hazırlanıyor.Bursaspor'u evinde ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet Eren Derdiyok'un sakatlık sonrasında direkt oynamasının da zor olmasını göz önünde bulundurarak Sinan Gümüş'ü şimdiden ilk 11'de sahaya çıkacak gibi hazırladığı öğrenildi.