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Galatasaray'da gözler Eren Derdiyok'un üzerinde!

Galatasaray'da tedavi süreci olumlu giden golcü oyuncu Eren Derdiyok'un dönüşü de heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da gözler Eren Derdiyok'un üzerinde!
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16 Ekim 2018 03:53
Teknik heyetin gözünün çevrildiği iki oyuncunu tedavisi de devam ediyor. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un tedavi süreçlerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

İki oyuncu da dün fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Özellikle Eren Derdiyok'un forvetteki eksiklik nedeniyle bir an önce dönmesi için yoğun bir mesai harcanırken B planı olarak da Sinan Gümüş hazırlanıyor.

Bursaspor'u evinde ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet Eren Derdiyok'un sakatlık sonrasında direkt oynamasının da zor olmasını göz önünde bulundurarak Sinan Gümüş'ü şimdiden ilk 11'de sahaya çıkacak gibi hazırladığı öğrenildi.

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