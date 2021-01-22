Galatasaray'da duygusal anlar; Kaptanlık bandını Arda taktı

Sezon başında yeniden transfer olduğu sarı kırmızılılarda kaptanlık görevini üstlenen Arda'nın, Denizli maçı öncesi soyunma odasında takım arkadaşlarının önünde Muslera'ya, "Bu takımın kaptanı sensin Fernando. Kaptanlık yaptığın her maçta görevini layıkıyla yaptın. Bundan sonra da pazubendi sen takmalısın" dediği öğrenildi.Muslera bu sözlere, "Olmaz, kaptan sensin" karşılığını verse de Arda ısrar etti ve Uruguaylı pazubendi takım arkadaşlarının alkışları arasında taktı.