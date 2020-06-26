Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

Son zamanlarda talihsiz günler yaşayan Galatasaray'da Mario Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü.

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Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi
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26 Haziran 2020 15:16
Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi.

Southampton'ın, sarı-kırmızılıların Mario Lemina'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi.

Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Terim, Mert Hakan'ı kadroya almak istiyordu. Lemina'nın kalma ihtimalinin belirmesiyle Mert Hakan'a da ihtiyaç kalmadı.

 



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