Galatasaray taraftarına rahat maç izlemek yasak!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bulduğu 65 pozisyonun sadece 9'unu gole çevirebildi. Cimbom, yüzde 13.8'lik oranla 15. sırada yer aldı. Taraftarlar, bu kadronun daha üretken ve daha çok gol atan bir takıma dönüşmesini bekliyor.



Forvet hattında, Gomis, Seferovic ve Icardi gibi yıldızları olan orta sahada ise Oliveira, Juan Mata, Yusuf demir, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle rakiplerine psikolojik üstünlük kuruyor ama sonuçlara bakıldığında ise ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor.



Galatasaray, bu sezon hazırlık ve lig maçlarında 9 galibiyet aldı. 8'i ise tek farklı. Ayrıca 3 golden fazla attığı maç da yok. Aslan, hazırlık maçlarında Sigma'yı 2-0 mağlup ederken, Kasımpaşa, Fiorentina ve İstanbulspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti.



Süper Lig'de ise Antalyaspor'u ve Ümraniyespor'u tek golle geçen Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep FK ve Konyaspor'u 2-1'lik skorla devirdi… Galatasaray'ın aldığı tek 3 gollü galibiyet ise Kasımpaşa'ya karşı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında oynanan ve golsüz berabere biten derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir galibiyet lazım. Bol gollü bir galibiyet takımı kendine getirecek" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray o tarihten sonra oynadığı 3 maçta sadece Kasımpaşa'ya karşı 3 gol buldu.



Sarı-Kırmızılılar, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de şimdiye kadar 9 gol bulabildi. Takımın en skorer ismi 4 golle Bafetimbi Gomis. Onu 2 golle Kerem Aktürkoğlu takip ediyor. 1 gol de Sergio Oliveira'dan geldi. İki golü rakipler kendi ağlarına gönderdi.





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