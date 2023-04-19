Galatasaray: "Sahada yenen lider"

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligde karşılaştığı her rakibi en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, maçın ardından paylaşım yaptı ve, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Sahada yenen lider'
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18 Nisan 2023 22:42
Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

*Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı görsel




SON 3 HAFTADA 12 GOL!

Galatasaray, ayrıca son 3 haftadaki gol yollarındaki performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri ardından ligde oynadığı son 3 maçta 12 gol attı. Galatasaray, bu süreçte kalesinde ise yalnızca bir gol gördü. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu dönemde bir haftayı da BAY geçti.

Galatasaray'ın son 3 haftada aldığı skorlar şu şekilde:

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
Galatasaray 6-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-4 Galatasaray

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