Galatasaray: 'Sahada yenen lider'

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında,ifadeleri kullanıldı.Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.Galatasaray, ayrıca son 3 haftadaki gol yollarındaki performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri ardından ligde oynadığı son 3 maçta 12 gol attı. Galatasaray, bu süreçte kalesinde ise yalnızca bir gol gördü. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu dönemde bir haftayı da BAY geçti.Galatasaray 2-0 Adana DemirsporGalatasaray 6-0 KayserisporAlanyaspor 1-4 Galatasaray