Galatasaray: "Rafa'dan bize de hayır gelmez"

Galatasaray, adı bir kez daha sarı kırmızılılar ile anılan Rafa Silva için "Ondan bize de hayır gelmez" görüşünde...

calendar 19 Kasım 2025 09:03
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray: 'Rafa'dan bize de hayır gelmez'
Rafa Silva krizi sadece Beşiktaş'ı değil tüm Türk futbol kamuoyunun gündeminde...
 
Portekizli futbolcunun adı Galatasaray ile bir kez daha anılmaya başladı. 
 
Sözcü'de yer alan habere göre; İlk iddialarda "Neden olmasın" tavrında olan sarı-kırmızılı yönetim bu kez Rafa konusuna pek sıcak bakmayıp "Yaşadığı sorunlar ortada. Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez" görüşünü ortaya koydu.
 
OKAN BURUK VETO ETTİ
 
Yakın bir süre önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Galatasaray, ancak Rafa'nın formasını alır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak mevcut durumda formasını bile istemeyen bir Galatasaray var. 
 
Teknik Direktör Okan Buruk'un da veto ettiği Portekizli isim için Galatasaray'ın herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.
 
