Galatasaray ile Bahçeşehir Avrupa'da sezonu açıyor!

Galatasaray Nef ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Bahçeşehir Avrupa'da sezonu açıyor!
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04 Ekim 2022 16:56
FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef ile Bahçeşehir Koleji, çarşamba günü ilk maçlarını oynayacak.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımına konuk olacak. Oostende kentindeki Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

D Grubu'nda bulunan Bahçeşehir Koleji ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da start alacak.

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