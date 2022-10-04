Galatasaray ile Bahçeşehir Avrupa'da sezonu açıyor!

FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef ile Bahçeşehir Koleji, çarşamba günü ilk maçlarını oynayacak.
Organizasyonun C Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımına konuk olacak. Oostende kentindeki Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda bulunan Bahçeşehir Koleji ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da start alacak.
Organizasyonun C Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımına konuk olacak. Oostende kentindeki Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda bulunan Bahçeşehir Koleji ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da start alacak.
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