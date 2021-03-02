Galatasaray ile Ankaragücü 100. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de çarşamba günü 100. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın ligde attığı 205 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0 kazanmıştı.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 49 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu.



İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.



