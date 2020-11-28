Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 3-0'la kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 3-0'la kazandı
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28 Kasım 2020 17:21
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Salon:İzmir Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Daniel (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Hamit Yüksel Mandıracı)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Burak Mert) 

Setler: 18-25, 20-25, 20-25

Süre: 85 dakika (23, 31, 31)

 



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