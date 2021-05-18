Galatasaray, Gedson'un peşini bırakmıyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının ardından veda ederek Benfica'nın yolunu tutan Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak istiyor.

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Galatasaray, Gedson'un peşini bırakmıyor
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18 Mayıs 2021 13:01
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in performansından çok memnun kaldı. Portekizli futbolcunun 1 yıl daha Galatasaray forması giymesi için çalışmalar şimdiden başladı.

Abdurrahim Albayrak'ın, Fatih Terim'in çok istediği bu transferin tekrar gerçekleşmesi amacıyla Benfica ile temas kurduğu öğrenildi. Ancak bu kez bir sorun var. Gedson'a çok sayıda Avrupa kulübünün talip olduğu, oyuncunun vereceği kararın bu transfer görüşmesini etkileyeceği belirtiliyor. Kulüpteki belirsiz ortam, şimdilik 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun geri adım atmasına yol açıyor. 

GALATASARAY'DA PLAN: KİRALIK

Bir yıllık daha kiralık kontrat yapmak isteyen Galatasaray'ın, futbolcu ve menajerini ikna etmek için masaya oturmak için beklemede olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki Gedson Carvalho Fernandes, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 17 maça çıkarken 3 asistle oynadı.


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