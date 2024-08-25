Galatasaray-Gaziantepspor maçı neden ertelendi? GS maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig maçı, 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacaktı. Ancak, TFF bu karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar:

Avrupa kupalarında yer alan takımların play-off maçları nedeniyle bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.

Maçın yeni tarihi TFF tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak.