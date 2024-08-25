Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 10:56

Galatasaray-Gaziantepspor maçı neden ertelendi? GS maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray Gaziantep FK maçı neden ertelendi sorusu, bu hafta pek çok futbolseverin kafasındaki soru işareti oldu. Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecekti. TFF tarafından alınan karara göre karşılaşma ertelendi. Peki, Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Galatasaray-Gaziantepspor maçı neden ertelendi? GS maçı ne zaman oynanacak?
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Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig maçı, 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacaktı. Ancak, TFF bu karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar:

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Avrupa kupalarında yer alan takımların play-off maçları nedeniyle bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maçın yeni tarihi TFF tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak.
 
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