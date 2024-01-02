Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Spor Gecesi'ne açıklama yapan Okan Buruk, "Maç oynanmayacak, dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'nın iptal olması sonrası Galatasaray kafilesinin gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi. Türkiye'de oynanması planlanan maçın ne zaman oynanacağı ise henüz açıklanmadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası flaş bir açıklama yaptı.Spor Gecesi'ne açıklama yapan Okan Buruk, "Maç oynanmayacak, dönüyoruz." ifadelerini kullandı.Süper Kupa'nın iptal olması sonrası Galatasaray kafilesinin gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.Biz her zaman Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Çıktığımız yolda zirveye kanatlanırken de en umutsuz zamanlarda ayağa kalkarken de hep onun bizlere mirasını rehber edindik. Özümüzden güç alırız. Bu ülkeye ve değerlerine tutkuyla bağlıyız. Cumhuriyet ile 100 yıldır hep yan yanayız. İlelebet beraber olmaya devam edeceğiz.Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki finalin aylardır Suudi Arabistan'da oynanması için milyonlar tek ses olurken, bu ses kulak vermeyen Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir skandalın altına imza attı.Suudi Arabistan yetkililerin, milli değerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtlerde yer almasına engel olmak istemesi, pankartlara el konulmasının ardından tarihe geçecek bir skandal yaşandı.Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, başta Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi olmak üzere, bütün TFF yönetimine sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.Türk futboluna dinamit döşediniz.Bu toprakların en büyük iki değeri Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kağıt parçasının üzerinde taahhüt, pazarlık malzemesi ettiniz.Türkiye'nin en büyük dijital spor içerik platformu Sporx olarak; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerine soruyoruz;Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?Derhal,Hiç düşünmeden,Bir an tereddüt etmeden,