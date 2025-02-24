Haber Tarihi: 24 Şubat 2025 14:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 14:01

Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Tek Maç Satın Alma 2025

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi futbolseverleri heyecanlandırıyor. Taraftarlar, bu dev mücadeleyi canlı izleyebilmek için "Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın al" seçeneklerini araştırıyor. Peki, derbiyi tek maçlık olarak nasıl izleyebilirsiniz? İşte detaylar!

Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Tek Maç Satın Alma 2025
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Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığı taraftalar tarafından merak ediliyor. Sadece derbi özelinde tek maç satın al özelliği ile futbol severler Galatasaray Fenerbahçe derbisini beIN Sports 1 kanalı üzerinden seyredebilecek. beIN Medya'ya ait TOD TV aracılığıyla beIN sports tek maç satın alma işlemi uygulanabilir. Peki, Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, ne kadar, kaç TL? İşte Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv tek maç satın alma ekranı



GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR? 

Türkiye'de Süper Lig maçlarını yayınlayan platformlar, genellikle abonelik sistemiyle hizmet sunsa da bazı özel maçları tekil olarak satın almak mümkün. İşte derbiyi izlemek için seçenekler:

beIN Sports Tek Maç Satın Alma

beIN CONNECT üzerinden giriş yaparak tek maçlık satın alma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

beIN Sports'un güncel kampanyalarını takip ederek en uygun fiyatlı paketi seçebilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1) Digiturk sitsinden Online İşlemler'ı tıklayın.

2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.

2025 GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMA FİYATLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.
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