Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Tek Maç Satın Alma 2025









GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR? Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığı taraftalar tarafından merak ediliyor. Sadece derbi özelinde tek maç satın al özelliği ile futbol severler Galatasaray Fenerbahçe derbisini beIN Sports 1 kanalı üzerinden seyredebilecek. beIN Medya'ya ait TOD TV aracılığıyla beIN sports tek maç satın alma işlemi uygulanabilir. Peki, Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, ne kadar, kaç TL? İşte Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv tek maç satın alma ekranı

Türkiye'de Süper Lig maçlarını yayınlayan platformlar, genellikle abonelik sistemiyle hizmet sunsa da bazı özel maçları tekil olarak satın almak mümkün. İşte derbiyi izlemek için seçenekler:

beIN CONNECT üzerinden giriş yaparak tek maçlık satın alma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.



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GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



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2025 GALATASARAY - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMA FİYATLARI



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TL



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TL



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TL



Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz. 1) Digiturk sitsinden Online İşlemler'ı tıklayın.2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TLBeşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TLBeşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TLFiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.



