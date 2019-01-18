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Galatasaray, Eren Derdiyok'u Çin'e satıyor!..

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Eren Derdiyok'u Çin'e satıyor!..
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18 Ocak 2019 13:03
SPORX ÖZEL: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Galatasaray'ın Alan transferi için görüşmelerde bulunduğu Çin Kulübü Guangzhou Evergrande, Eren Derdiyok'un transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturdu ve 1 milyon euroluk teklif sundu. Galatasaray'ın teklifi reddetmesinin ardından teklifini bir kademe daha arttıran Guangzhou Evergrande Kulübü, 1.5 milyon euroyu masanın üzerine koydu ve beklemeye başladı.

Galatasaray ile Eren Derdiyok'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan Guangzhou Evergrande, Eren ile de 4 milyon euroluk prensip anlaşmasına vardı. Transfer sürecinde son dakika büyük bir sürpriz olmazsa, Galatasaray, Eren Derdiyok'un Çin'e satışından 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve Eren'in 1.5 milyon euroluk alacağını da ortadan kaldırarak 3 milyon euroyu kasasında tutacak.

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