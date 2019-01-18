Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atıyor.Galatasaray'ın Alan transferi için görüşmelerde bulunduğuüzerine koydu ve beklemeye başladı.Galatasaray ile Eren Derdiyok'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlayanTransfer sürecinde son dakika büyük bir sürpriz olmazsa, Galatasaray, Eren Derdiyok'un Çin'e satışından 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve