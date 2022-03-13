Galatasaray'dan İzmir kulüplerine teşekkür

Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı açıklama ile İzmir'e inmek zorunda kalan futbol takımlarının, tesislerinde antrenman yapmasına izin veren Altay, Altınordu ve Göztepe kulüplerine teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan İzmir kulüplerine teşekkür
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13 Mart 2022 17:56
Galatasaray Kulübü, İzmir kulüpleri Göztepe, Altay ve Altınordu'ya kendilerini ağırlamaları nedeniyle teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ailesi olarak, Avrupa'da namağlup olarak ilerlediğimiz önemli virajda, yaşadığımız tüm olumsuzluklar karşısında bizlere tesislerini açan Göztepe Kulübüne, taraftarlarına ve değerli başkanı Mehmet Sepil'e; yine statlarında bizi ağırlayan Altay Kulübü camiasına ve değerli başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na; davetlerini esirgemeyen Altınordu Futbol Kulübü ve değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye canıgönülden teşekkür ediyoruz." denildi.

İzmir kulüplerinin, Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini Türk futbolu açısından öncelik gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bizler de 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir.' diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz. Bu vesileyle, 17 Mart Perşembe günü çıkacağımız Barcelona karşılaşmasında kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı bir kez daha tekrarlamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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