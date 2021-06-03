Galatasaray'dan Boupendza transferi için formül

Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray gözünü Boupendza'ya dikmişti. Hatay, Gabonlu golcü için 8 milyon Euro isterken, sarı kırmızılılar Diagne'den gelecek 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 payı gözden çıkardı.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'dan Boupendza transferi için formül
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03 Haziran 2021 11:47
Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menajeri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, Sarı-Kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor.

Falcao'yla da yol ayrımında olan Cim Bom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı.

Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.

SEÇİM HEDİYESİ OLACAK

Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cim Bom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.



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