Galatasaray'dan Boupendza transferi için formül

Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menajeri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, Sarı-Kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor.Falcao'yla da yol ayrımında olan Cim Bom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı.Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cim Bom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.