Galatasaray'da Torrent'in 3 reçetesi!

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in, bir bilgilendirme yaptığı ve takımdaki sorunları söylediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Torrent'in 3 reçetesi!
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16 Ocak 2022 11:05
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, takıma bir bilgilendirme yaptı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; İspanyol takım, sarı-kırmızılı oyunculara takımdaki sorunları ve bunları nasıl aşacaklarını söyledi.

Torrent'in Galatasaray'daki 3 reçetesi şu şekilde:

-Bu takımın en önemli problemi, çok kolay gol yemesi. Sağ ve sol bekler kenarlarda çok kalıyor ve merkez boşalıyor. Bu sorunu çözeceğiz.

-Birbirinize uzak oynadığınız için savunma yaparken daha çok yoruluyorsunuz. Artık merkezi kapatarak oynayacağız.

-Duran top için mesai harcamamız gerek.

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