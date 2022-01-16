Galatasaray'da Torrent'in 3 reçetesi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, takıma bir bilgilendirme yaptı.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; İspanyol takım, sarı-kırmızılı oyunculara takımdaki sorunları ve bunları nasıl aşacaklarını söyledi.



Torrent'in Galatasaray'daki 3 reçetesi şu şekilde:



-Bu takımın en önemli problemi, çok kolay gol yemesi. Sağ ve sol bekler kenarlarda çok kalıyor ve merkez boşalıyor. Bu sorunu çözeceğiz.



-Birbirinize uzak oynadığınız için savunma yaparken daha çok yoruluyorsunuz. Artık merkezi kapatarak oynayacağız.



-Duran top için mesai harcamamız gerek.





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