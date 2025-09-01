Galatasaray'da Singo hazırlığı!

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, milli ara sayesinde fiziksel olarak tam hazır duruma gelecek. 24 yaşındaki savunmacının Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

calendar 01 Eylül 2025 13:13
Galatasaray'da liglere verilen milli aranın, yeni transfer Wilfried Singo'nun uyum sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, bu dönemi fiziksel ve mental açıdan güçlenmek için değerlendirecek.

Takıma yeni katılan Singo, yoğun idman temposuyla eksiklerini kapatma fırsatı buldu. Teknik heyet, milli arada yapılan çalışmalar sayesinde oyuncunun kısa sürede hazır hale geleceğini düşünüyor.


EYÜPSPOR MAÇINDA İLK 11'E

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmada Wilfried Singo'nun ilk kez 11'de sahaya çıkması planlanıyor. Böylece Galatasaray'ın yeni savunmacısı, ligdeki ilk ciddi sınavını vermiş olacak.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
