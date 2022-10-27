Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla hem 2 puan yitiren hem de Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı'yı kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yaraları sarmaya çalışıyor.Genç çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'e karşı sahaya süreceği 11'e ararken, savunma hattı büyük oranda yenilenecek. Kalede Fernando Muslera ve sağ stoperde Victor Nelsson'un haricinde tüm isimler yenilenecek. Sağ bekte forma giyecek isim belli. Leo Dubois, Karagümrük karşılaşmasında 11'e yerleşecek.Okan Buruk'u en çok zorlayan iki yerli oyuncuyu birden kaybetmesi oldu.Alanyaspor maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü, sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş da sakatlandı. Abdülkerim'in yerine Emin Bayram başlayacak. 3 yerli kuralı olmasa Buruk, burada Mathias Ross'u da denemeyi düşünüyordu. Ancak mecburen yerli bir isimden devam edecek.Sol bekte ise Kazımcan sakat. Teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu veya Emre Taşdemir arasında tercih yapacak. Hollandalı futbolcu Van Aanholt ise hiç düşünülmüyor.Galatasaray'ın önemli yatırım yaptığı yıldızlar, Karagümrük maçında hamle oyuncusu olarak bekleyecekler. Yusuf Demir, Juan Mata, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis gibi isimler hamle oyuncusu olarak kulübede oturacaklar.3 maçtır kazanamayan Aslan'da bu durum dağılma yerine tam tersine takımı kenetledi. Futbolcular kendi aralarında mini toplantılar yaparak Karagümrük maçından başlayacak çıkışa geçmeleri gerektiğini konuştular.