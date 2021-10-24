Galatasaray'da Marcao 15 milyon euro!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Marcao 15 milyon euro!
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24 Ekim 2021 12:07
Sezon başında Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan Marcao, satış listesine koyulmuştu. Yönetim, Napoli ve Krasnodar'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı ve teknik heyetin kararıyla 25 yaşındaki oyuncu affedildi.

Takıma dönen Brezilyalı stoper Avrupa Ligi'ndeki performansıyla değerini katladı. Roma başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, Marcao'yu transfer listesine aldı.

UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen 25 yaşındaki Sambacı'ya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Ligde 8 maçlık cezası sona eren Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Galatasaray savunmada Victor Nelsson-Marcao ikilisiyle çıktığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemedi.


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