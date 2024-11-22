Galatasaray'da ilk transfer Jakobs

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs'un transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Senegalli futbolcu "8 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle" 1 milyon Euro'ya kiralanmıştı.
Daha önce Angelino'da olduğu gibi bir maç sayısı maddesinin bulunup bulunmadı son günlerde kamuoyunu meşgul ediyordu. Galatasaray ve Monaco arasında Ismail Jakobs için yapılan anlaşmada herhangi bir şart bulunmuyor.
8 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Yani Ismail Jakobs'un bonservisi yazın 8 milyon Euro bedel ile Galatasaray'a geçecek.
TRANSFERİ KESİNLEŞECEK
Galatasaray, sezon başında 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un transferinde sona yaklaşıyor. Jakobs'un sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi için herhangi bir maç sayısı kriterinin bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, Alman sol bekin transferinin sezon sonunda kesinleşeceği anlamına geliyor.
10 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
Bu sezon şimdiye kadar 10 maça çıkan Senegalli sol bek başarılı bir performans gösterdi.
Ekim sonunda sakatlanan ve dört maç sahalardan uzak kalan Jakobs milli maç arası öncesi bir başka sakatlık yaşamıştı. Samsunspor müsabakasında arka adalesinde sertlik hisseden 25 yaşındaki futbolcu oyuna devam edememişti. MR sonuçlarında üçüncü derecede yaralanma tespit edilen Jakobs'un 1 Aralık'taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Daha önce Angelino'da olduğu gibi bir maç sayısı maddesinin bulunup bulunmadı son günlerde kamuoyunu meşgul ediyordu. Galatasaray ve Monaco arasında Ismail Jakobs için yapılan anlaşmada herhangi bir şart bulunmuyor.
8 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Yani Ismail Jakobs'un bonservisi yazın 8 milyon Euro bedel ile Galatasaray'a geçecek.
TRANSFERİ KESİNLEŞECEK
Galatasaray, sezon başında 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un transferinde sona yaklaşıyor. Jakobs'un sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi için herhangi bir maç sayısı kriterinin bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, Alman sol bekin transferinin sezon sonunda kesinleşeceği anlamına geliyor.
10 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
Bu sezon şimdiye kadar 10 maça çıkan Senegalli sol bek başarılı bir performans gösterdi.
Ekim sonunda sakatlanan ve dört maç sahalardan uzak kalan Jakobs milli maç arası öncesi bir başka sakatlık yaşamıştı. Samsunspor müsabakasında arka adalesinde sertlik hisseden 25 yaşındaki futbolcu oyuna devam edememişti. MR sonuçlarında üçüncü derecede yaralanma tespit edilen Jakobs'un 1 Aralık'taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.