Galatasaray'da hatalar can yakıyor!

Galatasaray'da Süper Lig'de sahasında Sivasspor 3-2 yenilirken, bazı oyuncuların bireysel hataları eleştiriye neden oldu.



Bu sezon orta sahada yaptığı top kayıplarıyla eleştirilerin odağın yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşısında da hatalarına bir yenisini ekledi.



Bu sezon orta sahada yaptığı top kayıplarıyla eleştirilerin odağın yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşısında da hatalarına bir yenisini ekledi. 44. dakikada topu kontrol edemeyip yerde kalınca konuk ekip, Yatabare ile ilk golüne ulaştı.



Ayrıca ikinci golde Pulgar, üçüncü golünde ise Semih'in uzaklaştırmak istediği toplar ağlara gitti.





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