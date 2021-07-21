Galatasaray'da Falcao ve Muhammed out, Babel in

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçında sürpriz bir tercihe imza attı.
Deneyimli teknik adam, golcüleri Falcao ve Mustafa Muhammed'i kulübede başlatırken, forvette Hollandalı oyuncu Ryan Babel'e görev verdi.
Galatasaray'da yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ilk 11'de maça başlarken, geçen sezon Konyaspor'a kiralanan Sekidika da şans bulan isimlerden oldu.
UEFA'YA GÖRE GALATASARAY'IN DİZİLİMİ
Deneyimli teknik adam, golcüleri Falcao ve Mustafa Muhammed'i kulübede başlatırken, forvette Hollandalı oyuncu Ryan Babel'e görev verdi.
Galatasaray'da yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ilk 11'de maça başlarken, geçen sezon Konyaspor'a kiralanan Sekidika da şans bulan isimlerden oldu.
UEFA'YA GÖRE GALATASARAY'IN DİZİLİMİ