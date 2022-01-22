Tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaray 'da bu tablonun sebeplerinden biri; oyuncu değişikliklerinden ofansif olarak verim alınamaması...
Sarı kırmızılı takımın bu sezon yaptığı 106 oyuncu değişikliğinde oyuna dahil olan futbolcular sadece 4 gol atabildi. Bu da toplam 27 gol kaydeden Galatasaray'ın gollerinin ancak yüzde 15'ine tekabül ediyor
TEK ETKİ; MUSTAFA MUHAMMED
12 maçta sonradan oyuna girerek bu alanda takımın lideri olan Mustafa Muhammed, söz konusu 4 golün 2'sine imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna girdiği Karagümrük maçında 88'de 1-1'lik beraberliği ve 1 puanı getirdi. Muhammed, iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında da 65'te oyuna girdi ve 87'de yine beraberliği kazandırdı.
Sonradan oyuna girenlerden diğer 2 golü ise, 3-2 galip gelinen Rize deplasmanında 90'da girerek 90+10'da galibiyet golünü atan Morutan ile, 2-2 biten maçta Altay önünde 68'de girip 80'de durumu 2-1'e getiren Diagne attı. Başka bir deyişle Galatasaray, kaleci olan İsmail Çipe'yi bir kenara bırakırsak, oyuna sonra dan giren 22 futbolcunun sadece 3'ünden gol katkısı alabildi.
Sarı kırmızılı takımın bu sezon yaptığı 106 oyuncu değişikliğinde oyuna dahil olan futbolcular sadece 4 gol atabildi. Bu da toplam 27 gol kaydeden Galatasaray'ın gollerinin ancak yüzde 15'ine tekabül ediyor
TEK ETKİ; MUSTAFA MUHAMMED
12 maçta sonradan oyuna girerek bu alanda takımın lideri olan Mustafa Muhammed, söz konusu 4 golün 2'sine imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna girdiği Karagümrük maçında 88'de 1-1'lik beraberliği ve 1 puanı getirdi. Muhammed, iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında da 65'te oyuna girdi ve 87'de yine beraberliği kazandırdı.
Sonradan oyuna girenlerden diğer 2 golü ise, 3-2 galip gelinen Rize deplasmanında 90'da girerek 90+10'da galibiyet golünü atan Morutan ile, 2-2 biten maçta Altay önünde 68'de girip 80'de durumu 2-1'e getiren Diagne attı. Başka bir deyişle Galatasaray, kaleci olan İsmail Çipe'yi bir kenara bırakırsak, oyuna sonra dan giren 22 futbolcunun sadece 3'ünden gol katkısı alabildi.