Kupadaki Keçiörengücü maçında takımının tur atlamasını sağlayan golü atan Bafetimbi Gomis, 37 yaşında olmasına rağmen Galatasaray için kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.Sakatlığı süren Icardi'nin olmadığı, Seferovic'in ise formsuzluktan kurtulamadığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta klasını konuşturan Fransız santrfor, bir süre daha Aslan'ı sırtlamaya devam edecek.Okan hocanın İstanbulspor karşısında ilk 11'de forma vermeye hazırlandığı Gomis, "Takım halinde hazır olacağız. Benim işim gol atmak. 3 tane iyi forvetimiz var. Hepimiz takımın iyi olması için çalışıyoruz" diye konuştu.Bafetimbi Gomis, bu sezon attığı gollerle Wesley Sneijder'in rekoruna ortak olmuştu. 37 yaşındaki oyuncu 46'da Hollandalı yıldızı yakalamıştı. Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası maçında Keçiörengücü ağlarını havalandırarak 47 gole ulaştı. Hollandalı futbolcuyu solladı. Hedefi gollerine devam ederek kupalar kaldırmak. Bu arada bir alt ligde şampiyonluğa oynayan Eyüpspor'un da Gomis'i almak için bir çabası var.