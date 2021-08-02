Galatasaray'da 3 yeni transfer, UEFA listesinde

Galatasaray, St. Johnstone maçı için UEFA'ya bildirdiği listeye 3 yeni transfer girdi

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 3 yeni transfer, UEFA listesinde
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02 Ağustos 2021 12:35
Galatasaray'ın St Johnstone maçı için UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu.

Kadroda yeni transferlerden Sacha Boey, Patrick van Aalholt ve Berkan Kutlu yer aldı.

Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, Jimmy Durmaz, Oğulcan ve Emre Akbaba, St. Johnstone maçı kadrosuna alınmadı.

Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.





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