Galatasaray'da 17 ihlalden ibra oylaması

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Galatasaray Genel Kurulu nihayet yarın gerçekleştirilecek. Tüzüğün 26. Maddesi gereğince yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda sabah 10.00'da başlayacak. Bir hafta önce yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelenen genel kurulda bu kez çoğunluk aranmayacak. Ancak toplantıya üyelerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.



DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNEMLİ



Toplantıda önce önerilen divan başkanlığı adayları için oylama yapılacak. Bu oylamayı kimin kazanacağı çok önemli. Zira seçilecek divan başkanları, tarihi bir kongrenin yönetim süreci üzerinde etkili olacak. Seçilecek divan başkanı ve yönetimi gündemin 8 ve 9'uncu maddelerinde yer alan 2019 yılı mali ve idari raporlarının oylanması ve aklanması için oturumu yönetecek. Divan başkanı öncelikle üyelere Mustafa Cengiz ve yönetiminin mali ve idari yönden ibrasının açık ya da gizli oyla yapılıp yapılmamasını soracak. Eğer genel kurul üyeleri, "Gizli oylama" için el kaldırırsa üyelerin önüne sandık konacak. "Açık oy" kararı çıkarsa el kaldırma yöntemiyle oylama yapılacak.



BURAK ELMAS O KİŞİLERİ ÜYE YAPTI



Cengiz ve yönetimine mali ve idari açıdan hesap sorma anlamına gelen genel kurulda, 17 kez tüzük ihlali yapıldığı iddiası var. Bu konular konuşmacılar tarafından gündeme getirilecek. Bu 17 olayın arasında iki ilginç konu dikkat çekiyor. Bunlardan biri Cengiz ve yönetiminin Dursun Özbek'in Milli Emlak'a devrettiği Florya arazisinin geri alınması. Bu alımın kongre kararıyla olması gerektiği ancak yönetimin keyfi davrandığı öne sürülüyor. Bir diğer ilginç ihlal maddesi de Cengiz döneminde üye yapılmayan iki Galatasaray Lisesi mezunu genç. Cengiz'in bu gençleri kendisine, "Bey" diye hitap ettikleri için cezalandırdığı ve üyeliklerini onaylamadığı iddiası var. Bu kişilerin Elmas'ın göreve gelmesinden sonra süratle üye yapıldığı da biliniyor.



TELEVİZYONDAN YAYINLANACAK



Öte yandan Galatasaray'da cumartesi ve pazar günü yapılacak mali kongreler koronavirüs tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleşecek. Her iki kongre kulüp televizyonundan yayınlanacak.





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