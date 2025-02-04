Galatasaray, Bijol defterini kapattı

Galatasaray, Jaka Bijol için Udinese'nin kapısını bir kez daha çaldı ancak İtalyan ekibi, yıldız stoperini yazın satabileceğini belirtti ve 25 milyon euro talep etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Bijol defterini kapattı
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04 Şubat 2025 15:38
Galatasaray, transferin son günlerinde Jaka Bijol için tekrar masaya oturdu.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Sloven stoper Jaka Bijol için Udinese'den taleplerini sordu. Udinese, yıldız oyuncusunu ara transferde göndermek istemediğini, ancak yazın olabilecek bir transferi şimdi görüşebileceklerini iletti.

Udinese, Jaka Bijol için 25 milyon euro bonservis talep ettiğini de belirtti.

Galatasaray, bu cevap üzerine Jaka Bijol defterini şimdilik kapattı.

EURO 2024'TE YILDIZINI PARLATTI

Udinese'nin 2022 yazında CSKA Moskova'dan 4 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Sloven stoper, EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Bijol, bu sezon Udinese formasıyla 24 resmi maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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